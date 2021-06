Wiosenne zupy. Kapuśniak z młodej kapusty [PRZEPIS]

Składniki

młoda kapusta

3 młode ziemniaki

kostki cielęce lub schabowe

15 dag boczku wędzonego

2 pomidory

3 liście laurowe

5-7 ziaren ziela

angielskiego

łyżka mąki

łyżka masła

sól

Wykonanie

Kostki umyć, zalać wodą i gotować ok. 45 min pod przykryciem. Posolić. Po tym czasie wkroić obrane ze skórki pomidory, gotować ok. 10 min. Dodać poszatkowaną kapustę, liście laurowe i ziele angielskie. Obrać ziemniaki i pokroić w drobną kostkę, gotować osobno w osolonej wodzie. Gdy będą miękkie, dodać je wraz z wodą do zupy. Boczek pokroić, podsmażyć, dodać do kapuśniaku. Z masła i mąki zrobić rumianą zasmażkę, dodać do zupy i doprowadzić do wrzenia. Na koniec doprawić solą do smaku. Jeśli kostki będą mięsne, można je obrać i mięso dodać do zupy.