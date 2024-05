Wiosna na talerzu, czyli jadalne kwiaty w naszym menu [PORADNIK]

Jadalne kwiaty . Kwiaty w kuchni mogą wydawać się dość ekstrawagancką propozycją, zważywszy na to, że przez większość osób postrzegane są jedynie jako ozdoba. Oprócz dekoracji domu można je wykorzystać do kulinarnych eksperymentów z wykorzystaniem jaskrawych kolorów i nowych smaków. Kwiaty jadalne, choć znane przede wszystkim ze swoich działań leczniczych i walorów estetycznych, doskonale sprawdzą się także w codziennej kuchni. Szczególnie tej wiosennej.

Nasturcja, bratek czy stokrotka – to tylko część kwiatów, którymi możemy urozmaicić nasze posiłki. Mogą być one dodatkiem do zup, sałatek, a nawet dań mięsnych.

Pikantne płatki nasturcji

Intensywnie pomarańczowe i żółte płatki nasturcji cechują się pikantnym smakiem i bez przeszkód mogą być stosowane jako zamiennik sałaty. Oprócz ich walorów smakowych i wizualnych są również źródłem witaminy C i beta-karotenu, który odpowiada za zdrowy wygląd naszej skóry. Co więcej, nasiona nasturcji możemy zamarynować i podawać jako przekąskę podobną do śródziemnomorskich kaparów.

Tego typu przystawka na pewno zaskoczy gości i na długo utkwi im w pamięci.

Należy pamiętać, że nie wszystkie kwiaty nadają się do spożycia. Przed zjedzeniem powinniśmy upewnić się także, czy rośliny, z których korzystamy, nie były spryskiwane środkami chemicznymi, oraz czy rosły z dala od zanieczyszczonych miast i autostrad.

Delikatny fiolet na talerzu

Dodatkiem do naszych potraw mogą być także płatki bratka, zwanego również fiołkiem trójbarwnym. Pobudza on przemianę materii i tym samym ułatwia odchudzanie. Jego słodko-cierpki smak często wykorzystywany jest jako element wielu sałatek, które można przyrządzić samemu w domu bez najmniejszego wysiłku. Wystarczy wymieszać sałatę z warzywami, które mamy akurat pod ręką i dorzucić do tego garść bratków.

Dla bardziej wymagającego podniebienia proponujemy dodanie słodkiego akcentu w postaci truskawek i sosu miodowo-musztardowego. Taka wielobarwna sałatka bez wątpienia będzie rajem dla wszystkich smakoszy. Dodatkowo płatki bratka można wykorzystać jako dekorację napojów lub drinków. Wystarczy, że do pojemników na kostki do lodu włożymy parę kwiatów bratka, a następnie zalejemy je wodą i włożymy do zamrażalki.

Taki nietypowy lód z kolorowymi elementami bez wątpienia będzie świetnie prezentował się w szklance! Jak widać, zwykłe ozdobne kwiaty można wykorzystać na wiele sposobów. Może warto więc, korzystając z wolnego dnia, wybrać się na spacer w poszukiwaniu bratków, które później zagoszczą na naszym talerzu?