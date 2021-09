Wisła Kraków. Adrian Gula: Lech daje nam dużą motywację. Mecz z nim to wyzwanie Bartosz Karcz

Anna Kaczmarz

Po dwóch meczach na własnym stadionie w piątek Wisłę Kraków czeka trudny wyjazd do Poznania, gdzie o godz. 20.30 zagra z Lechem. To będzie na ten moment starcie dwóch czołowych zespołów ekstraklasy, bowiem „Kolejorz” jest liderem, a „Biała Gwiazda” zajmuje miejsce tuż za podium. Atmosfera też powinna być gorąca, bo po tym, jak w Poznaniu zakończono protest części kibiców, przy Bułgarskiej powinno stawić się ok. 30 tysięcy widzów.