Wisła Kraków dramatycznie słaba. Śląsk Wrocław zmiażdżył ją przy Reymonta

Znów zaskoczył składem trener Wisły Adrian Gula. Mocno pomieszał zarówno pierwszą jedenastką, jak i ustawieniem. Trochę to wyglądało tak, jakby Słowak nie chciał odstawiać nikogo z dobrze grających w Zabrzu stoperów. Z drugiej strony do takiego ustawienia zmusiły trenera „Białej Gwiazdy” okoliczności, bowiem trochę było w drużynie urazów. Ostatni już na rozgrzewce, na którą spróbował wyjść awizowany w wyjściowym składzie Aschraf El Mahdioui. Ostatecznie Holender nie dał jednak rady zagrać i zastąpił go jeszcze przed pierwszym gwizdkiem Gieorgij Żukow. Szybko okazało się, że tym razem pomysł na mecz Guli kompletnie nie wypalił.

Od początku był to żywy mecz. Obie strony grały twardo, zdecydowanie, a to wymuszało szybkie operowanie piłką. Pierwsza bliska gola była Wisła. Trochę przypadkowo, ale po zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła, a raczej odbiła się od Piotra Starzyńskiego w taki sposób, że Michał Szromnik musiał interweniować instynktownie.