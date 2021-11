Wisła Kraków. Drużyna "Białej Gwiazdy" mistrzem Polski w amp futbolu! Dużo emocji i goli na stadionie Prądniczanki [ZDJĘCIA]

Po zmianie stron obaj rywale szukali okazji do zmiany wyniku. Okazje do uzyskania prowadzenia dla Legii mieli m.in. Adamczyk, Jakub Kożuch i Łastowski. Z kolei golkipera gości Jakuba Popławskiego próbowali bez powodzenia zaskoczyć m.in. Grygiel i Kapłon. Spotkanie toczyło się praktycznie już tylko o prestiż, mimo to nie brakowało zaciętej i chwilami zbyt ostrej gry, a w doliczonym czasie gry doszło nawet do spięcia między dwoma zawodnikami obu zespołów. I Wiśle, i Legii bardzo zależało na zwycięstwie.