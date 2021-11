Wisła Kraków. Juniorzy starsi „Białej Gwiazdy" wysoko wygrali we Wronkach ze swymi rówieśnikami z Lecha Poznań

Krakowianie postarali się o swą najwyższą wygraną w tym sezonie (wcześniej 3:0 z Górnikiem Zabrze w Myślenicach). Poznaniacy doznali drugiej porażki w roli gospodarzy (poprzednio 1:2 z Legią Warszawa).

W sobotnim meczu wiślacy już do przerwy prowadzili różnicą trzech bramek. Prowadzenie w 20 min uzyskał Kacper Chełmecki. Gospodarze chcieli odrobić straty, ale 9 min później stracili gola po celnym uderzeniu Marcina Bartonia. Potem obaj rywale dążyli do zmiany wyniku. Udało się to gościom, dla których wynik meczu w 42 min podwyższył Chełmecki (było to już jego szóste trafienie w tych rozgrywkach).

W drugiej połowie spotkania poznaniacy próbowali zdobyć przynajmniej honorowego gola, jednak nie potrafili zakończyć swych ofensywnych akcji skutecznym strzałem. Z kolei podopieczni trenera Adriana Filipika starali się kontrolować sytuacje na boisku i szukać okazji, by ponownie pokonać bramkarza rywali. Dokonali tego w 67 min, kiedy to piłkę w siatce ulokował Arkadiusz Ziarko, który tak jak w poprzedniej kolejce (2:0 ze Śląskiem Wrocław w Myślenicach) ustalił wynik meczu.