Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” wrócili na trybuny. Najliczniej w całej ekstraklasie [ZDJĘCIA]

Ogromna darowizna na budowę Centrum Muzyki na Cichym Kąciku. Kto przelał miastu fortunę?

Jak się dowiedzieliśmy, w lutym na bieżący rachunek budżetu miasta wpłynęło 10 mln złotych. To darowizna na budowę Centrum Muzyki na Cichym Kąciku. Miasto twierdzi, że pieniądze wpłynęły na konto gminy od osoby, która... nie upoważniła urzędu do przekazywania jej danych. Kim jest ten człowiek, nie wiedzą też miejscy radni, z którymi rozmawialiśmy. Urzędnicy zapowiadają, że prace przy budowie Centrum mają ruszyć w tym roku. Na terenie inwestycji wciąż działa m.in. lokal gastronomiczny - chodzi o skansen "OSADA 2000" - do prezydenta Krakowa skierowano apel w obronie obiektu. "Zniszczona zostanie cenna zabudowa" - alarmują jego autorzy.