Wisła Kraków orzekła, że nie będzie już mógł grać w piłkę. Karierę zakończył TERAZ! I ma już nową pracę

Serbski obrońca graczem "Białej Gwiazdy" został w 2011 roku. Grał w Wiśle w jej ostatnich kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, w polskiej ekstraklasie wystąpił w 48 meczach. Ostatni raz w barwach Wisły zagrał w grudniu 2013 r., potem dopadła go choroba - zagrażająca życiu podczas wysiłku. Wisła uznała, że jej pracownik jest już stale niezdolny do pracy. Piłkarz był innego zdania.