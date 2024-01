Syn legendy Wisły Kraków zagra w IV lidze. To powrót do Polski Tomasz Bochenek

Lucas Guedes jako zawodnik Wisły Kraków w 2014 r. Anna Kaczmarz

Wisła Kraków - to tutaj trenował w akademii, a potem wrócił na Reymonta, by walczyć o skład już w I drużynie. Lucas Guedes w ostatnich latach grał w klubach greckich, jednak w 2024 roku znów będzie występował w Polsce. Właśnie podpisał kontrakt z Pogonią-Sokołem Lubaczów. To zespół z podkarpackiej IV ligi.