Wisła Kraków. Remis juniorów starszych "Białej Gwiazdy" ze swymi rówieśnikami z Legii Warszawa. Wielkie emocje w Myślenicach

Wisła - Legia: szybkie prowadzenie

Prowadzenie wiślacy objęli w 11 min, gdy po rzucie rożnym i wybiciu piki przez bramkarza Jakuba Kowynię zza pola karnego strzelił Arkadiusz Ziarko, a piłkę głową podbił Marcin Bartoń, lokując ją w siatce. Był to jego czwarty gol w tych rozgrywkach w bieżącym sezonie. Kowynia zapewne mógł w tej sytuacji lepiej interweniować, ale chyba sądził, że piłka przeleci obok bramki.

Wisła - Legia: kolejne okazje

W 34 min "Biała Gwiazda" miała kolejną okazję do podwyższenia wyniku meczu, ale strzał z bliska Chełmeckiego i dobitka Bartonia zostały zablokowane. Do końca pierwszej połowy spotkania obraz gry nie uległ zmianie. Legioniści nie potrafili poważniej zagrozić bramce krakowian. Zamieszanie na polu karnym wiślaków po rzucie rożnym to mała zdobycz Legii jak na pierwsze 45 minut gry.