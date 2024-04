Witalij Kliczko przyjechał do Krakowa. Z kim się spotkał?

"Gościłem dziś Witalija Kliczkę, mera naszego partnerskiego miasta, Kijowa. Mamy świadomość, że bez naszego wsparcia w wielu dziedzinach, Ukraina nie mogłaby i nie będzie się mogła bronić przed Rosją" - napisał po spotkaniu w mediach społecznościowych prezydent Jacek Majchrowski.

O czym rozmawiali?

- W pierwszej kolejności podziękowałem panu prezydentowi za pomoc jaką Kraków i krakowianie świadczy Ukrainie i w szczególności miastu Kijów. Jesteśmy miastami bliźniaczymi. Podkreśliłem to, że Polska jest największym przyjacielem Ukrainy, największym też adwokatem Ukrainy na i jej interesów na arenie międzynarodowej. Jest to bardzo ważne dla nas w tych ciężkich czasach. Sytuacja jest bardzo trudna. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Rosja nie akceptuje niepodległości i niezależności Ukrainy. Chcą zagarnąć nasze tereny, nasz kraj, a my robimy wszystko co w naszej mocy by do tego nie dopuścić. Walczymy o swoją europejską i światową przyszłość - mówił po spotkaniu mer Kijowa.