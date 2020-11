Witamina D - występowanie, jak działa, gdzie szukać, kto powinien suplementować. Co warto wiedzieć o witaminie D

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Sprawdź, co należy zrobić po zaobserwowaniu objawów mogących świadczyć o COVID-19!

Co zrobić, gdy podejrzewasz u siebie infekcję SARS-CoV-2 i jakie są objawy koronawirusa? Zgłosić się do lekarza, czy od razu jechać do szpitala? Jeśli tak, to do którego? Jechać samochodem czy komunikacją miejską? A może prywatnie wykonać drogi test? Pytań, co zrobić przy podejrzeniu COVID-19 jest wiele. Poniższy poradnik powinien rozwiać wszelkie wątpliwości.