Wybory 2024 w Krakowie. Kulig wyzywa Gibałę na debatę 1 na 1. "Zapraszam totalnego krytyka". Gibała odpowiada... Piotr Rąpalski

PPG

"Kulig vs Gibała, czyli słowny pojedynek o Krakowie. Twarzą w twarz. Bez sztywnych reguł ograniczających odpowiedzi. Czy to możliwe? To zależy, czy Łukasz Gibała podejmie rzucone przez Andrzeja Kuliga wyzwanie" - tak zaczyna się informacja ze sztabu wyborczego wiceprezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga. Ten podnosi, że w przeciwieństwie do lidera Krakowa dla Mieszkańców uczestniczy we wszystkich debatach, a Gibała niektóre sobie darował. W tej sprawie Gibała robi unik. Robi się ciekawiej w kamapanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024 w Krakowie.