Wziął w leasing samochody warte pół miliona złotych i przestał je spłacać. Usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia

Sprawa miała swój początek jesienią 2023 roku. Leasingodawca przestał wówczas odnotowywać wpływy na konto z tytułu ustalonych rat za trzy pojazdy o łącznej wartości pół miliona złotych. Umowy podpisał 40-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego, on również zobowiązał się do spłaty rat leasingowych za samochody.

Ponieważ nie doszło do porozumienia się firmy z leasingobiorcą i pojazdy nie zostały jej zwrócone w wyznaczonym terminie i miejscu, sprawa została zgłoszona policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

W trakcie śledztwa policjanci ustalili miejsce przechowywania samochodów i 12 czerwca 2024 weszli na teren jednej z posesji w powiecie tarnowskim. Samochody zostały zabezpieczone i przekazane w ręce leasingodawcy.

- 40-latek usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia znacznej wartości. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo do 10 lat pozbawienia wolności. Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie trafiło podziękowanie od leasingodawcy, który wyrażał wdzięczność za profesjonalizm brzeskich policjantów w odzyskaniu utraconych samochodów - mówi asp. sztab. Ewelina Buda, rzeczniczka brzeskiej komendy.