YAMATO - najbardziej znani japońscy bębniarze świata wystąpią 10 listopada w ICE Kraków Paweł Gzyl

YAMATO Materiały prasowe

YAMATO - najbardziej znani japońscy bębniarze świata powracają do Polski ze swoim najnowszym show „The Wings of the Phoenix” w ramach światowej trasy koncertowej. Grupa wystąpi nad Wisłą aż w 10 miastach - w Krakowie zobaczymy ich 10 listopada w ICE Kraków. Do tej pory zespół zaprezentował się już w ponad 50 krajach na świecie, gromadząc na swoich występach aż 6 mln widzów. Bilety dostępne na: www.biletinfo.pl.