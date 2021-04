Zakopane. 17. Wiosna Jazzowa pod Giewontem. Miasto będzie rozbrzmiewało jazzem

Miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury intensywnie przygotowuje się do inauguracji wydarzenia, które od lat w okresie majowego weekendu i obchodów UNESCO International Jazz Day jest wizytówką artystyczną i turystyczną miasta pod Giewontem – Jazzowego Zakopanego - 17. Wiosny Jazzowej. W obliczu utrzymującej się pandemii, coroczna bogata w koncerty na żywo i bezpośrednie spotkania z muzykami formuła nie jest możliwa do zrealizowania.

W piątek, 30 maja, podczas UNESCO International Jazz Day (Światowego Dnia Jazzu) dodatkową atrakcją dla spacerowiczów będzie unoszący się nad ich głowami muzyczny dron, prezentujący standardy jazzowe i zapraszający na sobotnie wydarzenia festiwalowe do Radiowej „Jedynki” i na media społecznościowe Wiosny Jazzowej oraz Miasta Zakopane. Już od samego rana, 1 maja, programem „Jedyne takie miejsce” rozpocznie się bowiem Muzyczna Sobota z Programem Pierwszym Polskiego Radia rejestrowana na żywo w Zakopanem. Transmisja radiowa i online pozwoli na dotarcie z programem 17. edycji Wiosny Jazowej do wszystkich fanów tego wydarzenia. Na antenie radia pojawią się wywiady z muzykami i organizatorami festiwalu, a wieczorem na wirtualnej zakopiańskiej scenie jazzowej zagrają gwiazdy tegorocznej Wiosny Jazzowej – zespół Harmony Trejo, a po nim w projekcie „Andrzej Zaucha – Songbook” Janusz Szrom i towarzyszący mu czołowi przedstawiciele polskiej sceny jazzowej: Paweł Perliński, Andrzej Łukasik i Marcin Jahr. Streaming obu koncertów w sieci dostępny będzie dla słuchaczy na FB wydarzenia, FB Miasta Zakopane oraz na portalu Zakopane.pl.

Niepowtarzalne brzmienie Harmony Trejo wywodzi się z fascynacji muzyką etno i jazzem oraz z unikatowej syntezy tych dwóch pozornie odmiennych „muzycznych światów”. W skład zespołu wchodzi akordeonista, gitarzysta i kontrabasista - zatem niespotykany zestaw, który przykuwa uwagę specyficznym brzmieniem daleko różniącym się od tradycyjnych brzmień zespołów jazzowych czy folkowych. W swoim repertuarze trio zamieszcza oryginalne aranżacje utworów znanych oraz własne kompozycje. Wszystko utrzymane jest w charakterystycznym dla Harmony Trejo stylu, którego istoty można doszukiwać się w tym co muzyków łączy - wykształcenie jazzowe oraz w tym co ich różni - pochodzenie. Albowiem zespół tworzy zakopiańczyk, góral i wrocławianin. Po występie Harmony Trejo wysłuchać będzie można utworów wybitnego polskiego wokalisty Andrzeja Zauchy. Program koncertu powstał z utworów ułożonych chronologicznie, wg dat ich nagrywania. Taki porządek utworów znakomicie naświetla drogę artystyczną artysty i w ciekawy sposób pokazuje kierunek rozwoju jego artystycznego języka. Oprócz znanych przebojów „Byłaś serca biciem” , „C’est la vie”, „Siódmy rok” usłyszymy wiele innych, często zapomnianych utworów, które leżakowały na archiwalnych półkach ponad trzy dekady, a po latach będą przeżywały swoją kolejną premierę, ale już w jazzowej odsłonie. Janusz Szrom, wspaniały wokalista i główny inicjator projektu jest także autorem opracowania nutowego wszystkich utworów wykonywanych przez Andrzeja Zauchę, które to opracowanie ukaże się wkrótce w formie książkowej.

W tygodniach poprzedzających wydarzenie prowadzić będziemy kampanię promującą Jazzowe Zakopane, Wiosnę Jazzową oraz sezon letni w naszym mieście. Bogata oprawa dziennikarska i antenowa przy współpracy z partnerami medialnymi, w tym w szczególności z Programem Pierwszym Polskiego Radia, realizowane na żywo audycje „Jedyne takie miejsce” czy w formie festiwalowego studia audycja „Muzyczna Jedynka” pozwolą nam na dotarcie z projektem do szerokiego grona ogólnopolskiego odbiorcy.

Tegoroczną Wiosnę Jazzową uda nam się zrealizować dzięki partnerowi strategicznemu Lotto oraz współpracy z partnerami: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasadą Republiki Słowackiej, Ambasadą Węgier w Warszawie, Centrum Czeskim przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie, Polskim Komitetem do spraw Unesco i Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym, International Jazz Day, hotelem Hyrny, Agencją JBBO, hotelem Aries & SPA oraz klubokawiarnią Piekiełko.

Festiwal promocyjnie wesprze również Województwo Małopolskie, dzięki zawiązaniu współpracy z Stowarzyszeniem Muzyki Filmowej i Jazzowej realizującej w roku 2021 cykliczny projekt pn. Jazz It Up! Kalendarium Jazzowych Wydarzeń Krakowa i Małopolski.

Muzyka jazzowa od lat fantastycznie współgra z charakterem miasta, co podkreślane jest często przez przybywających tu w związku z festiwalem muzyków. Chcąc więc kontynuować Jazzowe Zakopane w ramach mającego powstać na Kulturalnej Stacji Zakopane klubu muzycznego, prowadzonego przez Miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury, mamy nadzieję, że będziemy mogli zaprosić tam zespoły jazzowe i wykonawców prezentujących jazz na najwyższym poziomie.