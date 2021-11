Zakopane. Chcą postawić amfiteatr plenerowy. Bo "chuściana izba" się nie sprawdza

Teraz temat wrócił. Komisja kultury rady miasta rozpoczęła dyskusję na tym, gdzie i co wybudować, by w końcu miasto pod Giewontem miało miejsce do organizacji imprez kulturalnych. - Mieliśmy w tej kadencji priorytety w postaci remontów i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. Jednak nie możemy zapomnieć także o kulturze - mówi Lucyna Galica-Jurecka, przewodnicząca komisji kultury rady miasta.

Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego przyznaje, że miastu takie miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych z pewnością by się przydało.

- Gdy tylko zostałem burmistrzem, analizowaliśmy tę sprawę. Nawet jeździliśmy do Żywca, by podpatrzeć, jak wygląda i działa tamtejszy amfiteatr - mówi Leszek Dorula. - Najlepszym miejscem wydaje się dolna Rówień Krupowa. Myśleliśmy nawet o budowie takiego miejsca, gdy planowaliśmy remont Równi. Okazało się, że nie jest to możliwe, bo Rówień jest zabytkiem. Na amfiteatr zgody nie wyraził konserwator zabytków.

- Na dzisiaj jedynym realnym rozwiązaniem wydaje się camping pod Wielką Krokwią należący do Polskich Tatr. Ja nie mówię temu pomysłowi nie. Trzeba jednak przeanalizować ten pomysł. Jeśli komisja radych uzna, że jest to najlepsze miejsce, będziemy rozmawiać o tym ze spółką - mówi Dorula.

Z kolei - jak zaznacza Dorula - plac pod Gubałówką należy do starostwa tatrzańskiego. A tam starostwo planuje zbudować parking, który byłby także zapleczem dla kolejki na Gubałówkę i narciarskich tras zjazdowych, które być może w przyszłości zostaną na Gubałówce reaktywowane. - Poza tym pomysł ten swego czasu nie spodobał się szpitalowi na Gładkim. Lecznica obawiała się hałasu, który zakłócałby spokój chorym dochodzącym do zdrowia w tej lecznicy - mówi Dorula.

- Co do krytej hali widowiskowej to pragnę przypomnieć, że obecnie będzie budowany kryty tor lodowy na terenie Centralnego Ośrodka Sportu. Wiadomo, że będzie to miejsce dedykowane łyżwiarzom. Jednak w innych tego typu obiektach w Europie, np. w Niemczech, gdzie miałem okazję być, gdy nie trenują zawodnicy, organizowane są różne inne wydarzenia. Jestem przekonany, że nawiążemy dobre relacje z COS-em i że będziemy mogli w takiej hali organizować niektóre wydarzenia. Możemy za wynajem takiej hali płacić, ale nie musielibyśmy jej przez cały rok utrzymywać - dodaje Dorula.