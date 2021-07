Zakopane. Magda Gessler otworzyła lodziarnię na Krupówkach. Czekały na nią tłumy

Otwarcie lodziarni było z wielką pompą. Gwiazda ze swoimi towarzyszami przyjechała pod lokal dwoma góralskimi dorożkami. Czekały na nią prawdziwe tłumy. Przed lodziarnią Gessler rozdawała autografy swoim fanom. Jak mówi kulinarna celebrytka, lody tam sprzedawane powstały w oparciu o recepturę jej prababci.

Lodziarnia Magdy Gessler powstała tuż przy punkcie, gdzie sprzedawane są słynne na Podhalu tradycyjne lody Żarneckiego z Nowego Targu. To tam do tej pory ustawiała się największa kolejka po lody na Krupówkach. Gdy Magda Gessler rozdawała swoje autografy tłumowi, kolejka do lodów Żarneckiego nie zmalała.