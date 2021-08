Zakopane pamiętało o Powstaniu Warszawskim. O stolicę walczyli też zakopiańczycy

– Znanych jest tutaj wiele nazwisk żołnierzy Armii Krajowej i osób, które zginęły w Powstaniu. Symboliczną postacią jest m.in. Olgierd Sokołowski, który był dyrektorem zakopiańskiego szpitala „Odrodzenie”. Niemcy w 1940 roku wysiedlili go z Zakopanego do Warszawy i tam w szpitalu na Woli był ordynatorem Oddziału Przeciwgruźliczego. Mieszkańcy Woli byli pierwszymi cywilnymi ofiarami mordów, jakich dokonywali Niemcy i oddziały wschodnie w służbie niemieckiej. Podczas ewakuacji doktorowi Sokołowskiemu okupanci zaproponowali opuszczenie wolno szpitala jak i stolicy, ale ten odmówił chcąc zostać ze swoimi pacjentami. Podzielił ich los – został rozstrzelany, a jego ciało zostało spalone.

Jeśli chodzi o żyjących powstańców w Zakopanem, to tutaj trzeba wymienić panią Barbarę Grocholoską-Kurkowiak. Duża część lokalnego społeczeństwa nie wie, że ta znana narciarka i trenerka walczyła w Powstaniu Warszawskim. Mając 17 lat była sanitariuszką i żołnierzem Armii Krajowej i przeszła szlak ewakuacji kanałami z oblężonego Mokotowa do Śródmieścia.

Jest weteranem Powstania Warszawskiego, kawalerem najwyższych odznaczeń państwowych. Do Zakopanego po powstaniu przybyło wielu warszawiaków, po walkach wysiedlono łącznie 650 tysięcy osób. Część z nich została wysłana na roboty przymusowe do Niemiec, inni trafili do obozów koncentracyjnych, ale większość została wysłana do różnych regionów Generalnej Gubernatorni, gdzie musieli spędzić ostatnią zimę pod okupacją niemiecką.