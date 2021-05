Zakopane. Plenerowy Dzień Dziecka został przełożony - na 13 czerwca

NOWE Raport wychodzimy z pandemii. Kolejny etap luzowania obostrzeń. Ale nie dla wszystkich to światełko w tunelu

Siłownie, kluby fitness, baseny oraz restauracje. Te miejsca otworzą się dzisiaj bądź w najbliższych dniach. Uczniowie wrócą do szkół od poniedziałku, 31 maja. Kolejny etap luzowania obostrzeń świadczy o tym, że jako kraj wychodzimy z pandemii, co potwierdza z resztą niewielka w ostatnich dniach liczba nowych zakażeń koronawirusem. Jednak do powrotu do normalności sprzed pandemii jeszcze daleka droga. Rozmawialiśmy z przedstawicielami branży gastronomicznej oraz nauczycielami. Ci pierwsi, którzy mają swoje lokale na Starym Mieście, nadal czekają na turystów zagranicznych, na których opierali biznesy przed koronawirusem, a ci szybko raczej się nie pojawią. Z kolei niektórzy uczniowie mają obawy o powrót do nauki stacjonarnej.