Zakopane. Pod Gubałówką rośnie nowy sklep. Zbudują go z kontenerów handlowych

- Może to i nowoczesne rozwiązanie, ale nijak nie pasuje to tego miejsca. Cały rejon pod Gubałówką to przecież stragany handlowe, nowsze lub starsze, ale wszystkie wykonane z drewna i w jakiś tam sposób nawiązujące do góralszczyzny, choćby przez to drewno. A tu mamy taką białą bryłę. Wygląda to tak, jakby stawiali miasteczko dla robotników. Takie kontenery widać bowiem na budowach. Mam nadzieję, że długo to tutaj nie postoi - mówi pani Maria, jedna z pracujących pod Gubałówką góralek.