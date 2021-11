Zakopane. Szpital pod Giewontem zwiększa liczbę łóżek dla chorych na covid-19

Z związku z wprowadzeniem oddziału covidowego, w zakopiańskim szpitalu zawieszona została działalność oddziału chorób wewnętrznych. To właśnie on został przemianowany na oddział covidowy. - Na razie przy liczbie 40 łóżek covidowych radzimy sobie. Jeżeli zajdzie potrzeba znacznego powiększenia liczby łóżek covidowych, będziemy zmuszeni, by zawiesić lub ograniczyć działalność któregoś z oddziałów zabiegowych – mówi Małgorzata Czaplińska.

Na razie zakopiańska lecznica nie ogranicza przyjęć i zabiegów planowych. Z wyjątkiem osób, które zaraz po zabiegu będą musiały przebywać na oddziale intensywnej terapii. - Takie przypadki będziemy musieli przesuwać na inny termin. Z tego względu, że na intensywnej terapii mamy tylko jedno miejsce dla pacjentów niecovidowych – dodaje wicedyrektor szpitala w Zakopanem.

Lekarka zaznacza, że przez ostatnie dwa tygodnie pod Giewontem widać znaczny wzrost zachorowań i osób wymagających hospitalizacji. - Poprzednio do szpitala przyjmowaliśmy głównie osoby z terenu powiatu nowotarskiego. Teraz jednak się to zmieniło. Na bieżąco przyjmujemy pacjentów z naszego powiatu. W zdecydowanej większości to pacjenci nieszczepieni. Dodatkowo są wśród nich ludzie młodzi, a przebieg choroby jest ciężki – dodaje wicedyrektor szpitala.