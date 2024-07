Zakopane znalazło tani i szybki sposób na rozbudowę sieci rowerowej. Ścieżki pędzlem malowane i... gotowe

Niestety, miasto pod Giewontem nie ma za wiele do zaoferowania dla rowerzystów. Przez ostatnie lata funkcjonowała tak naprawdę jedna ścieżka rowerowa z prawdziwego zdarzenia – oddzielona od pasa ruchu samochodowego i pieszego. Prowadziła ona od ronda św. Jana Pawła II do Kuźnic. Następnie dorobiona została ścieżka wzdłuż ulicy Bronisława Czecha – do Wielkiej Krokwi. Tyle, że wciąż jest to ciąg rowerowo-pieszy, co oznacza, że rowerzyści muszą się mijać z pieszymi na tym samym odcinku.

Rozbudowa ścieżek rowerowych była jednym z głównych tematów w czasie niedawnej kampanii wyborczej. Każdy z kandydatów w swoich postulatach podkreślał swoje chęci i zapewniał, że ma na to pomysł.

W ostatnich dniach w Zakopanem powstały nowe ścieżki, tyle że w ciągu dotychczasowych chodników. Urząd miasta wykorzystał do ich „budowy” farbę i pędzel. Na istniejących od dawna chodnikach czy ulicach powstały piktogramy mówiące, że tamtędy mogą jeździć rowerzyści.