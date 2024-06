Zanim został "Siarą"... Krakowskie życie Janusza Rewińskiego. "Hamletem nigdy nie chciałem być. Ale grałem ze Stuhrem"

- Jeden z kolegów z mojego technikum zdał do szkoły teatralnej, to dlaczego ja miałem nie zdać? Lepiej od niego mówiłem wiersze Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta - mówił Rewiński kilkanaście lat temu.

W tamtym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" opowiadał jak to on, człowiek z Wrocławia zaciągajacy jak kresowiak, zdołał dostać się do PWST. - To, że zdałem do szkoły teatralnej, jest tylko zasługą Bronisława Dąbrowskiego. Lwowiaka. Gdy usłyszał moją interpretację „Pana Tadeusza”, powiedział, że mnie trzeba przyjąć. A później mi dano magnetofon, żebym się nagrał i posłuchał. Po dwóch latach ciągnąłem po krakowsku: „Idźże, idźże na pole”. Andrzej Grabowski jest najlepszym przedstawicielem tego nurtu - wspominał.

Urodzony w 1949 roku Rewiński krakowską PWST skończył w roku 1972. Na wspomnienia tego etapu życia nie tak dawno próbował go namówić prowadzący kanał YouTube Witold Gadowski.