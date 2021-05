Zbrodnia pod Chrzanowem. Monika R. przyznaje się w sądzie do zabójstwa 5-letniej córki Julii

FLESZ - Zimna wiosna to droższe warzywa

- Moja klientka przyznaje się do winy, składa szczegółowe wyjaśnienia w kwestii zarzucanego jej czynu - nie kryje mec. Daniel Siuda, obrońca Moniki R. Szczupła, wysoka szatynka, ubrana w sukienkę w kratę oskarżona przysłuchiwała się zeznaniom policjantów z komisariatu w Alwerni. To oni około południa zostali wezwani na miejsce 21 maja ub. r. do zakrwawionej kobiety.

- Mieliśmy stanowić asystę dla medyków z pogotowia, którzy już byli na miejscu - nie krył 35-letni Michał L. Funkcjonariusz dodał, że jeszcze w czasie jazdy na miejsce oficer dyżurny przekazał im informację, że oprócz rannej kobiet jest tam martwe dziecko.

- Faktycznie, ciało dziewczynki znajdowało się na podłodze w przedpokoju, obok leżała jej matka, której lekarze udzielali pomocy - zeznał świadek. Dodał, że Monika R. potwierdziła im, że dzień wcześniej udusiła córkę około godziny 23.00, używała do tego folii spożywczej, którą zatkała usta i nos dziecka. Potem targnęła się na swoje życie, zażyła tabletki i podcięła sobie nadgarstki i naczynia krwionośne nóg.