Ziemkiewicz: „Chcesz być w Unii, przygotowuj Polexit”

Wielka Brytania złamała prawo, a były polski minister robi z siebie idiotę. Szkoda, że za idiotę robi były minister spraw wewnętrznych w czasach PO-PSL. Tak, jakbym przypłynął do Anglii kajakiem albo przedzierał się przez dziurę w płocie. Przybyłem do Wielkiej Brytanii zgodnie ze wszystkimi zasadami - opowiada Rafał Ziemkiewicz. Publicysta, który nie ma prawa wstępu do Wielkiej Brytanii.

Dlaczego tak Pana nie lubią w Wielkiej Brytanii?

Po pierwsze: to splot pewnych, paskudnych przypadków. Jakaś organizacja skrajnie lewicowych Polaków, zamieszkujących Londyn, doniosła parlamentarzystce Partii Pracy Rupie Huq, że oto Rafał Ziemkiewicz przybywa na cykl wieczorów autorskich w Londynie na zaproszenie Polonii. A przecież to ekstremista, który może wywołać zamieszki! Poza tym, wybrano panią Huq, gdyż zainicjowała wcześniej kampanię, wymierzoną przeciwko ówczesnemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. I co ciekawe, jemu przynajmniej udało się wjechać do Anglii. Pan miał pojechać do Londynu parę lat temu, ale do wyjazdu nie doszło. Dlaczego?

W 2018 roku, ta sama pani Huq uruchomiła „The Guardian” i inne lewicowe media, zachęciła dyżurnych profesorów z Cambridge do podpisania protestów przeciwko mnie. A na koniec, udało jej się nastawić odpowiednio policję, co sama przyznała na łamach brytyjskiej prasy, chwaląc się, że udaremniła spotkanie autorskie Ziemkiewicza. Organizatorzy niedoszłego pobytu przekazali mi, że na kilka dni przed wydarzeniem, wszyscy właściciele lokali, sal i klubów, a nawet restauracji, gdzie byłem zaproszony na prywatną kolację, wszyscy przybiegli z przeprosinami. Tłumaczyli, że nic nie mogą zrobić, bo była u nich policja i gdy pokaże się u nich Ziemkiewicz, to wpadną w tarapaty. Wtedy nie poleciałem do Wielkiej Brytanii, bo nie było po co, następnie wybuchła pandemia. Możliwe, że tamten brud, który na mnie wylano, trafił w szprychy brytyjskiej biurokracji, czego efektem było ostatnie zamieszanie w londyńskim lotnisku.

Boją się Pana? Dlaczego?

Nie wykluczam też, że lewica brytyjska boi się po prostu konserwatywnych liderów opinii i wykonała typową pokazówkę. Na zasadzie: zobaczcie, sprawiliśmy kłopot pisarzowi, który chciał córkę zapisać na Oksford i go na to stać! I nic nam nie zrobicie, bo jesteśmy poza prawem! Być może była to szerzej zakrojona akcja, wymierzona ogółem w prawicowych publicystów.