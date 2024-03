Znany trener judo z Zakopanego potrzebuje pomocy w najważniejszej walce swojego życia

Kuba to postać znana w Zakopanem. Od lat jest trenerem Zakopiańskiego Klubu Judo „Yamabushi”. To tam setki młodych zakopiańczyków, i nie tylko, trenowało judo, uczyło się szacunku do przeciwnika, sportowego ducha walk i rywalizacji.

Na początku tego roku Kuba dowiedział się, że ma raka jelita grubego czwartego stopnia z przerzutami do wątroby. Rozpoczęła się wówczas walka o życie. Rozpoczął chemioterapię. Walka z chorobą wykluczyła go jednak z pracy zawodowej i zarobkowej.

W związku z tym, przyjaciele Kuby zorganizowali w internecie zrzutkę, by mu pomóc. Na portalu zrzutka.pl chcą zebrać 100 tys. zł, które pomogą Kubie w walce z nowotworem.

- Kuba zawsze i wszędzie był gotowy do niesienia pomocy, teraz sam toczy tę najtrudniejszą walkę. Pomóżmy mu, by całą swoją energię mógł poświęcić na walkę z chorobą! Niech dobro, które dawał innym do niego wróci – apelują organizatorzy zrzutki. - Dla tych, którzy nie znają Kuby, to człowiek który bezinteresownie brał dzieciaki z ulicy i uczył je za darmo jazdy na snowboardzie. To człowiek, który przygarnął do domu nieznajomego, gdy ten nie miał dachu nad głową. To człowiek, który ratował zwierzęta, których już nikt nie chciał leczyć. Kuba, mimo wielu wyzwań z którymi musiał i musi się mierzyć, jest niezmiennie dobrym, ciepły, i bezinteresownym człowiekiem!