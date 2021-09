Zobacz teatr od kulis. Rusza nowy projekt Teatru im. Słowackiego

Gdy kończy się przedstawienie, oklaskujemy grających na scenie aktorów, tymczasem ten wieczór zawdzięczamy całej – czasami bardzo dużej – grupie pracowników. Jednym z nich jest inspicjent. To osoba, która przejmuje od reżysera spektakl po premierze i realizuje go w kolejne repertuarowe wieczory.

Francuzi nazywają ich régisseur, a Włosi direttore dello specttacolo. Ale co tak naprawdę o nich wiemy, co wiemy o ich pracy? Rolę inspicjentów przybliży nowy projekt Teatru im. Słowackiego, audiospacer po scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki (ul. Rajska 12), to także możliwość zobaczenia teatru od kulis.