2 października rozpoczyna się Uniwersytet Patrzenia Teatrem. Będzie okazja do spotkania z popularnymi aktorami

- Projekt ma w nazwie słowo „uniwersytet”, ale jesteśmy dalecy od akademickiego pojmowania nauki o teatrze - mówi Jacek Wakar, kurator Uniwersytetu Patrzenia Teatrem. – Od przekazywania suchej wiedzy i formułek, dużo bardziej interesuje nas otwarta formuła, gdzie o kształcie spotkania współdecydują słuchacze uniwersytetu. Podczas naszych zajęć będziemy pytać o teatr „tu i teraz”, ale także o kondycję współczesnego człowieka. O to, co go inspiruje i krępuje, z jakimi wyzwaniami się mierzy. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy nie tylko ludzi teatru, ale także pisarzy, dziennikarzy i historyków.