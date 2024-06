Absurd w Zakopanem. Pomnik Kurierów Tatrzańskich otwarty, ale podejść do niego nie można. Jest za kratami ZDJĘCIA

Teraz jednak dostęp do pomnika został mocno ograniczony. Wokół placu znów wyrosło ogrodzenie. Podziwiać pomnik można z odległości 150 metrów, co oznacza, że za wiele się nie zobaczy.

Chodzi o pomnik, który stanął na głównym placu w zakopiańskich Kuźnicach. To duży obelisk, a na nim trzy metrowe postaci z brązu – dwóch kurierów przeprowadzających w warunkach zimowych emisariusza. Monument dedykowany jest ludziom, którzy w czasie II wojny światowej ryzykowali życie, by przez Tatry przeprowadzać ludzi, meldunki, czy pieniądze z Polski do Budapesztu.

- Otworzyli, poświęcili i zamknęli. Trochę to dziwnie wygląda. Wiele osób pyta nas dlaczego tak jest, że jest nowy pomnik, o którym piszą media, a nie można go zobaczyć z bliska. Mamy wakacje i wiele osób chciałoby podejść, dowiedzieć się, komu jest ten monument poświęcony – mówi pan Andrzej, kierowca busa pasażerskiego, który dowozi turystów w rejon Kuźnic.

Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego, przyznaje, że 20 czerwca odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika i – jak to mówi – symboliczne zakończenie prac nowego placu w Kuźnicach (ten był budowany przez ostatnie dwa lata). - Nie mam jednak jeszcze pozwolenia na użytkowanie tego obiektu. De facto więc jest to nadal plac budowy, chociaż prace właściwie się tam zakończyły. Nie możemy wpuścić tam mieszkańców i turystów do czasu aż uzyskamy stosowne pozwolenie – mówi Filipowicz. I dodaje, że urząd robi wszystko, by faktycznie otwarcie nowego placu w Kuźnicach nastąpiło jak najszybciej. Zapowiada, że nastąpi to przed największym najazdem wakacyjnych gości.