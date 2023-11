Bartłomiej Bobla, trener Hutnika Kraków: Ja się nie poddaję. Wiem, ile pracy tu wkładam

- No cóż, ciężko to skomentować... Bo to drugie spotkanie z rzędu, w którym prowadzimy 3:0 i przegrywamy spotkanie. To pokazuje, jak dobrze pracujemy. Może ktoś powie, że to jest śmieszne, co mówię, ale ja wierzę w ten zespół, wierzę w nasze przygotowania. Jesteśmy dobrze do przeciwnika ustosunkowani, realizujemy (plan, założenia - przyp. boch), w pewnym momencie dostajemy "gonga", no i odzywa się tu mental, mental tego zespołu - zaczął swój pomeczowy komentarz szkoleniowiec Hutnika.

I kontynuował:

- Trudno nam teraz znaleźć takiego szefa, próbowałem zmienić kapitana i stał się nim Budziński. Myślałem, że to będzie mocny aspekt i wpłynie na tę drużynę. Myślę, że wpłynęło, bo sama gra i zespołu i Budzińskiego poszła też do przodu. Wygrywaliśmy 3:0 z bardzo dobrą drużyną, budowaną od dwóch-trzech lat, i to było widać w jakości. My staraliśmy się natomiast zniwelować pewne atuty rywala i tak się działo.