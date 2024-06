Budowa nowej zakopianki Rdzawka-Nowy Targ na ukończeniu. Zobaczcie zdjęcia nowej DK47 z drona

Zakopianka, odcinek Rdzawka-Nowy Targ

Budowa węzła Nowy Targ Zachód powstaje w ramach budowanego odcinka drogi krajowej o długości 16,13 km powstającego między Rdzawką a Nowym Targiem. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Powstają tam cztery węzły - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Droga jest położona w trudnym, górskim terenie – ponad 25 proc. długości inwestycji to estakady, mosty i wiadukty, których łącznie powstaje 29. Najdłuższa estakada, w Lasku, będzie miała 700 metrów. Jezdnia w tym miejscu będzie przebiegała prawie 30 metrów nad ziemią. Wartość inwestycji to prawie miliard zł. Wcześniejszy planowany termin oddania do użytkowania tej drogi to był wrzesień 2024 roku. Mamy zatem lekki poślizg, do zniesienia.