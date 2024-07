W Małopolsce powstaje najdłuższy tunel kolejowy w kraju. Inwestycja skróci przejazd z Krakowa do Nowego Sącza

Tunel pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordarka to imponujące przedsięwzięcie. Będzie miał długość 3,8 km, a wartości inwestycji to 1,93 mld złotych. Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się tam z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 100 km/h.

- Inwestycja ta nie tylko przyspieszy podróż, ale również położy kres wykluczeniu komunikacyjnemu wielu miejscowości. To ogromny krok naprzód w budowaniu nowoczesnej, dostępnej i bezpiecznej infrastruktury kolejowej w Polsce - komentuje Weronika Smarduch, posłanka PO na Sejm RP z okręgu sądecko-podhalańskiego.

Przypomina, że w ramach budowy linii Podłęże - Piekiełko prace już trwają na odcinku Nowy Sącz - Klęczany. Modernizowany jest m.in. mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Stary most na rzece Dunajec już zniknął z krajobrazu.

Zmodernizowany zostanie również przystanek kolejowy w Chomranicach, który zyska nowoczesny peron oraz wiadukt zamiast przejazdu kolejowo-drogowego.