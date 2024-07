Burmistrz Nowego Targu bez absolutorium i wotum zaufania, za to z mocną opozycją

- Potem rada w głosowaniu stwierdziła, że nie będziemy dyskutować nad niektórymi projektami. Ale inne weszły do porządku obrad. Natomiast rekomendacja komisji była taka, by je zdjęć z porządku, by radni mogli dokładnie się z nimi zapoznać i wyrazić opinię – mówi przewodniczący.

Chodzi m.in. o zmian planu zagospodarowania Równia Szaflarska, który zakładał zmianę wysokości budynków w miejscu, gdzie planowana jest budowa aquaparku.

- To nie jest żadna złośliwość, nic osobistego. Jesteśmy wybrani do rady, by pilnować interesu mieszkańców. Musimy rozważyć różne za i przeciw. Mamy ścierające się interesy w Nowym Targu. Od tego jest rada miasta, by przedyskutować, zbadać je i wyważyć w którym kierunku idziemy, by był to jak najbardziej korzystne dla mieszkańców. Jeśli potrzebujemy więcej czasu, to musimy mieć ten czas na dokładną analizę – zaznacza Jan Sięka.