Ciasto biszkoptowe z pierniczkami i masą budyniową „Katarzynka” na „Katarzynki” [PRZEPIS]

Ciasto Katarzynka na Katarzynki - przepis. Dawniej na „Katarzynki”, aby osłodzić nadchodzący adwent, specjalnie przygotowywano okolicznościowe pierniczki – „Katarzynki”, które w przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych nie muszą leżakować. Ciastka, mimo użytego miodu nie należą do najsłodszych, dlatego powstało na ich temat wiele wariacji. W tym ciasto „Katarzynka”. Polecamy!



Składniki

3-4 opakowania pierniczków „Katarzynki” bez polewy (ilość zależy od wielkości blachy)

dżem śliwkowy lub porzeczkowy

Składniki na biszkopt

4 jajka

2/3 szklanki mąki pszennej

2/3 szklanki cukru

Składniki na masę budyniową

1 opakowanie budyniu o smaku waniliowym (np. Delecta)

400 ml mleka

1 opakowanie masła

Składniki na polewę czekoladową

Polewa smak mlecznej czekolady (Delecta)

Wykonanie

Nagrzać piekarnik do temperatury 160 stopni. Składniki na biszkopt mieszać do momentu uzyskania jednolitej masy. Całość wylać na blachę. Tak przygotowaną mieszankę pieczemy około 25 minut, do suchego patyczka.

Po upieczeniu rzucić blachę o podłogę – dzięki temu ciasto nie opadnie. Po wystygnięciu przekroić je na dwie równe części.

Pierwszą z nich posmarować dżemem. Następnie, na warstwie dżemu położyć pierniczki „Katarzynki”.

Kolej na masę budyniową. Budyń ugotować zgodnie z przepisem, wykorzystując o 100 ml mniej mleka niż jest zalecane (czyli zamiast 500 – 400 ml). Do ugotowanego gorącego budyniu dodać masło i wymieszać do całkowitego roztopienia.

Tak przygotowaną masę wylać na pierniki. Na całość położyć drugą połówkę biszkoptu. Wierzch pokryć polewą czekoladową. Ciasto gotowe, aczkolwiek warto pamiętać, że najlepiej smakuje na drugi dzień.

Po nasiąknięciu pierniczków masą budyniową staną się one miękkie, a w połączeniu z kwaskowatym dżemem, stworzą połączenie wręcz idealne!