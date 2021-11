Comarch Cracovia w piątek zaczyna grę w Pucharze Kontynentalnym. Celem "Pasów" jest awans

Walka o dwa miejsca

Dwa najlepsze zespoły z turnieju w Krakowie oraz dwie ekipy z drugiego półfinału zagrają w turnieju finałowym, który zaplanowano w dniach od 7 do 9 stycznia.

Przez ostatnie 11 dni krakowianie nie grali meczu, w lidze była przerwa.

- Wykorzystaliśmy ją na fizyczne przygotowania, pracowaliśmy ciężko nad kondycją, a drugi tydzień poświęciliśmy na taktykę, zgranie, grę w przewagach, rozprowadzenie ataku. Chodziło głównie o to, aby zespół był przygotowany szybkościowo. Mecze zweryfikują, czy się nam to udało, czy nie. Myślę, że możemy optymistyczni patrzeć na siebie. Koncentrujemy się na pierwszym meczu.

- Jesteśmy na sto procent przygotowani, nie ma o czym mówić – wtóruje mu kapitan zespołu Martin Dudas. - Wszystko zależy od nas, jestem pozytywnie nastawiony.

Dobrą informacją dla „Pasów” jest ta, że po kontuzji wraca do bramki Denis Pieriewozczikow.

- Oprócz Ignatowicza, który ma problemy zdrowotne, wszyscy są w porządku – informuje Rohaczek. - Pieriewozczikow trenuje od 10 dni, jest w dobrej dyspozycji. Mamy dwóch wyrównanych bramkarzy, bo gdy on był kontuzjowany, to Zabolotny dobrze bronił. To duży plus, bo wcześniej było tak, że mieliśmy tylko jednego.