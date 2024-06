Cudze chwalicie, czyli pięć polskich regionalnych ciast, których warto spróbować. Zobacz przepisy

Crème brûlée, tiramisu, picarones, angielski pudding… podczas podróży zajadamy się smakołykami z różnych zakątków globu, nie zdając sobie do końca sprawy jak bogata w desery jest nasza rodzima kuchnia. Może podczas kolejnej wizyty w Trójmieście warto zastanowić się nad zamówieniem tortu gdańskiego? A w Krakowie sernika. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić te ciasta w domu. Zobacz przepisy na: sernik krakowski, kołocz śląski, tort gdański, listkowiec Bogdanowiczów i korowaj weselny.

Polskie słodycze to nie tylko znane ze sklepowych półek czekolady i wafelki. To również wieloletnia tradycja tworzenia domowych wypieków, które różniły się w zależności od regionu. Sznekę z glancem zjemy nigdzie indziej, jak w Poznaniu. I chociaż stolica Wielkopolski szczyci się słynnymi rogalami marcińskimi, to Kujawy też mają swoje rogale – tylko barcińskie! Może kolejną wycieczkę warto więc rozpocząć od skosztowania lokalnych słodyczy? Wszak przez żołądek do serca!

Kołocz śląski

Kołocz śląski. Kołocz to ciasto będące symbolem obfitości, które podawało się głównie na weselach. To tradycyjny wypiek kultywowany zwłaszcza w górniczych rodzinach, jednak smakować będzie każdemu. Składniki

Ciasto: 500 g mąki

100 g cukru

125 g masła

50 ml mleka

2 jaja

5 g drożdży instant Delecta

500 g masy makowej Bakalland

Wykonanie

Na początku nagrzewamy piekarnik do temperatury 180ºC (bez termoobiegu). Następnie ucieramy jajka z cukrem, dodajemy mleko, drożdże, mąkę i roztopione masło. Całość dokładnie mieszamy, robimy kulę, którą owijamy folią i wkładamy na godzinę do stężenia. Twarde ciasto dzielimy na dwie nierówne części (jedna to 2/3 ciasta, druga 1/3). Większą rozwałkowujemy i wykładamy nią wysmarowaną tłuszczem formę do pieczenia.

Na cieście rozkładamy równo masę makową. Na jej powierzchni rozkładamy kawałeczki ciasta z mniejszej części. Ciasto pieczemy 45 minut w nagrzanym piekarniku.

Kołocz jest prosty i szybki, a do tego pyszny. Czego chcieć więcej?

Listkowiec Bogdanowiczów

Listkowiec Bogdanowiczów. Kruszyniany to niewielka wieś położona w województwie podlaskim, gdzie po dziś dzień mieszka mniejszość tatarska. Odwiedzając to miejsce, koniecznie trzeba zajrzeć do Tatarskiej Jurty i spróbować pierekaczewnika i mantry, poprawiając to słodkim listkowcem. My pozwalamy sobie zdradzić przepis na to pyszne ciasto. Składniki

Ciasto: 500 g mąki pszennej tortowej

4 jaja (1 całe i 3 żółtka)

150 g mleka

100 g masła

150 g masła klarowanego do przekładania i pieczenia

1 saszetka drożdży instant Delecta

60 g cukru

10 g soli Farsz: 500 g twarogu półtłustego

2 g cynamonu

100 g rodzynek sułtańskich Bakalland

30 g miodu Dekoracja: Migdały w płatkach Bakalland

Wykonanie

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 180ºC (bez termoobiegu). W tym czasie tortownicę wykładamy papierem do pieczenia. Następnie, mieszamy mąkę z solą, cukrem oraz drożdżami i wbijamy do mąki jajo i 3 żółtka. W oddzielnym naczyniu rozpuszczamy masło i wlewamy do niego mleko. Dokładnie mieszamy wszystkie składniki i wyrabiamy ciasto około 8 minut, po czym odstawiamy je na 2 godziny do wyrośnięcia pod przykryciem.

W tym czasie rodzynki moczymy we wrzątku przez około 30 minut i odcedzamy. Dodajemy je do twarogu i mieszamy całość z cynamonem i miodem.

Ciasto wykładamy na blat i wyrabiamy około minuty. Dzielimy je na 6 części i formujemy z nich kulki, a potem odkładamy na bok przykryte ściereczką. Każdą kulkę rozwałkowujemy na przezroczysty placek, lekko podsypując odrobiną mąki. Wszystkie placki układamy na płótnie, wierzch smarując obficie roztopionym masłem klarowanym. Kładziemy następny płat, smarujemy go masłem i tak samo robimy z kolejnymi. Na ostatniej warstwie także posmarowanej masłem rozkładamy równomiernie masę twarogową. Roladę zwijamy jak ślimaka i wkładamy delikatnie do tortownicy. Przykrywamy i odstawiamy do podrośnięcia na pół godziny. Polewamy obficie pozostałym masłem. Całość pieczemy około półtorej godziny. Jeszcze ciepłe ciasto wykańczamy płatkami migdałów.

Smacznego!

Sernik krakowski

Sernik krakowski. Fot. materiały prasowe Sernik krakowski to ciasto idealne dla miłośników bakalii: ich ilość oraz „kratka” na wierzchu to cechy charakterystyczne dla tego wypieku.

Składniki

Kruche ciasto: 300 g mąki

150 g masła

1 płaska łyżeczka soli

trochę wody Masa serowa: 750 g twarogu z wiaderka

180 g cukru

2 łyżki cukru wanilinowego Delecta

6 jaj (oddzielnie żółtka i białka)

20 g skrobi kukurydzianej

75 g masła

3 łyżki rodzynek sułtańskich Bakalland namoczonych

3 łyżki skórki pomarańczowej Bakalland Lukier: 5 łyżek cukru pudru

2 łyżki wody Do dekoracji: 3 łyżki skórki pomarańczowej Bakalland

Wykonanie

Na początku nagrzewamy piekarnik do temperatury 180ºC (bez termoobiegu). Prostokątną formę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia. Mieszamy mąkę z masłem i solą. Dodajemy tyle wody, żeby ciasto się skleiło. Gdy to już się uda, wstawiamy je na godzinę do lodówki.

Po tym czasie 2/3 kruchego ciasta rozwałkowujemy na 0,5 cm i przekładamy do formy. Spód pieczemy przez 15 minut, po czym wyjmujemy i odstawiamy do wystygnięcia. Pora zająć się farszem. Oddzielamy żółtka od białek. W misce ucieramy masło z cukrem na puszystą masę, dodajemy żółtka i mieszamy. Do całości dodajemy ser, skrobię, cukier wanilinowy, rodzynki i skórkę pomarańczy i nadal mieszamy. Dodajemy ubite na sztywno białka i delikatnie łączymy te dwie masy. Całość wykładamy na podpieczony spód. Resztę ciasta rozwałkowujemy i wycinamy z niego cienkie paski. Na wierzchu ciasta układamy kratkę z pasków.

Całość pieczemy w 180ºC (z termoobiegiem) przez 45-50 minut. Po tym czasie studzimy w piekarniku z lekko uchylonymi drzwiczkami. W tym czasie mieszamy cukier puder z wodą i tak uzyskanym lukrem smarujemy wystudzony sernik, który posypujemy skórką pomarańczy.

Puszysty i słodki sernik gotowy.

Tort gdański

Na Kaszubach podczas przyjęć bardzo charakterystyczna była kolejność serwowania dań, dość nietypowa dla innych regionów – najpierw na stoły wjeżdżały słodkości – „słodkô dorbô kawę”, a następnie dania gorące i trunki na wszelkie frasunki. Czas przygotować jeden z najsłodszych wypieków! Składniki

Ciasto: 100 g mąki pszennej

100 g mąki ziemniaczanej

150 g cukru

3 jaja (żółtka i białka osobno)

4 łyżki wody

½ opakowania proszku do pieczenia Delecta

starta skórka z cytryny Krem: 150 g rozpuszczonego masła

150 g startej czekolady gorzkiej

6 łyżek cukru

1 opakowanie cukru wanilinowego Delecta

600 g migdałów Bakalland Do dekoracji: 1 opakowanie polewy smak czekoladowy Delecta

1 opakowanie płatków migdałowych Bakalland

Wykonanie

Piekarnik nagrzewamy do 170ºC. Tortownicę o średnicy 21 cm smarujemy masłem i prószymy mąką. W misce ucieramy żółtka z cukrem na puszystą masę, dodajemy wodę, startą skórkę z cytryny, mieszamy. Teraz stopniowo dodajemy oba rodzaje mąki i proszek do pieczenia, dokładnie mieszając. Następnie dodajemy białka ubite na sztywną pianę. Wlewamy masę do tortownicy i pieczemy do suchego patyczka (około 30 minut). Pora przygotować krem poprzez ucieranie jajek z cukrami na pianę. Mielimy migdały. Do piany dodajemy startą czekoladę i migdały, na koniec rozpuszczone masło i cukier wanilinowy. Wszystko dokładnie mieszamy. Wystudzony spód tortowy przekrawamy na 3 warstwy. Każdą smarujemy kremem i składamy jedną na drugą. Polewę smak czekoladowy roztapiamy w kąpieli wodnej zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Wierzch tortu wykańczamy polewą smak czekoladowy i posypujemy płatkami migdałowymi.

Uwaga, to ciasto uzależnia bardziej niż trójmiejski jod!

Korowaj weselny

Korowaj weselny. Fot. materiały prasowe Tradycyjny, wypiekany dzień przed weselem korowaj to ciasto, bez którego jeszcze nie tak dawno nie mogły się odbyć żadne zaślubiny! W Polsce pieczony był głównie na Podlasiu, Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i we wschodniej części Mazowsza. Gdzieniegdzie ta tradycja kultywowana jest do dziś. Składniki

Ciasto: 1 kg mąki

200 ml mleka

200 ml śmietany

200 g cukru

4 jaja

1 białko

10 g drożdży instant Delecta

Forma do pieczenia: garnek bez plastikowych elementów lub okrągła forma do biszkoptów Mąkę drożdże, mleko i śmietanę mieszamy w misce. Białka ubijamy na sztywno i wolniej ubijając, dodajemy po jednym żółtku. Do jednolitej masy wsypujemy cukier i ubijamy, aż ten prawie się rozpuści. Powstałą masę dodajemy do reszty suchych składników i wszystko mieszamy.

Ciasto wyrabiamy przez około 15 minut, a potem odstawiamy przykryte do wyrośnięcia. Dzielimy je na 3 części. Z jednej formujemy kulę i wkładamy do garnka wyłożonego papierem do pieczenia, spłaszczamy ją, by przylegała do brzegów. Z drugiej części ciasta formujemy wałki i splatamy po 2 ze sobą. Układamy je w formie ślimaka na powierzchni pierwszej warstwy ciasta. Garnek przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia. Z trzeciej części ciasta robimy różne plecione ozdoby: warkocze, serca, ptaszki, kwiatki itp.

Gdy w garnku ciasto wyrośnie, układamy ozdoby na wierzchu.

Ciasto pieczemy przez około 50 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 140ºC (bez termoobiegu).

Chociaż ciasto ma swój weselny rodowód, nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby nieco przekornie, zrobić je bez okazji.

