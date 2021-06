Czyta się. Gorzki smak dzieciństwa. O książce „Niepokój przychodzi o zmierzchu”

Książka opowiada także o osobistym dramacie Marieke Lucas Rijneveld, zawiera watki biograficzne, ile w niej fikcji, a ile dramatycznych zapisków z życia? Ona/on sam(a) deklaruje się jako osoba niebinarna, czyli nieidentyfikująca się z żadną płcią, stąd dwa imiona: Marieke oraz Lucas, a w języku polskim – wymuszającym użycie żeńskich lub męskich form - także pewien problem.

To z pewnością nie jest lektura na niemrawe niedzielne popołudnie w hamaku. Nie jest także lektura dla każdego. Sięgając po tę książkę, warto wiedzieć, z czym przyjdzie się zderzyć czytelnikowi, bo to książka z serii tych, które zostają i zmuszają do myślenie, a tematy, które porusza do łatwych nie należą, podobnie jak obrazy, które wywołuje. Czy warto? Dla tych, co sięgną po „Niepokój przychodzi o zmierzchu” będzie to – z pewnością – ważna pozycja.