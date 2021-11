Dawid Abramowicz: Nie zapomniałem, że Wisła wyciągnęła do mnie rękę

- Słyszał pan, że Peter Hyballa znowu stracił pracę?

- Szczerze mówiąc nie bardzo mnie interesuje ten trener...

- Zacząłem tę rozmowę od pytania o tego szkoleniowca, bo to jemu pan „zawdzięcza”, że dzisiaj pana już nie ma w Wiśle Kraków.

- To prawda. Po zimowym okresie przygotowawczym, który wytrzymałem bez problemów i jako jeden z nielicznych w drużynie zaliczyłem wszystkie treningi od początku do końca, trener wezwał mnie na rozmowę. Usłyszałem od niego, że nie pasuję do jego koncepcji i że nie potrzebuje mnie w zespole. Dlatego odszedłem z Wisły do Radomiaka. Muszę powiedzieć, że takim podejściem do mojej osoby trener Hyballa mocno mnie zmobilizował. Sam sobie wtedy obiecałem, że wrócę do ekstraklasy i udowodnię, że mogę w niej grać! Wróciłem, a w piątek wrócę też na Reymonta. Tylko, że trenera Hyballi już tam nie spotkam.