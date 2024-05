Długi weekend Bożego Ciała. Zakopane szykuje się na turystów. Czy będą tłumy? Ile kosztują pobyty?

Kolejny długi weekend zacznie się w czwartek 30 maja kiedy to wypada święto Bożego Ciała – dzień wolny od pracy. Wystarczy więc jeden dzień urlopu – na piątek 31 maja – i mamy aż cztery dni wolne. Wszystko wskazuje na to, że z tej opcji postanowi skorzystać wielu Polaków.

Górale szykują się na kolejny długi weekend i najazd turystów. Długi weekend Bożego Ciała – nazywany potocznie czerwcówką – zapowiada się niemniej tłocznie niż majówka. - Szacujemy, że zarezerwowanych już jest ok. 60 proc. miejsc – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Zainteresowanie spore. A ile rezerwacji?

- Obserwujemy spore zainteresowanie pobytami w tym okresie. Co prawda ilość zapytań nie jest aż tak duża, jak przed majówką, ale poziom rezerwacji jest na przyzwoitym poziomie – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Dodaje jednak, że plany wyjazdowe mogą zostać zweryfikowane przez prognozy pogody. Jeśli na weekend będzie mowa o deszczu – część rezerwacji może zostać po prostu anulowana.

Obecnie branża turystyczna szacuje, że w Zakopanem zarezerwowanych zostało już ok. 60 proc. miejsc noclegowych. W pierwszej kolejności wyprzedają się noclegi o niższym standardzie – pokoje gościnne, czy domki. Słabiej idzie pensjonatom, a także najdroższym hotelom.

Z drugiej strony weekend czerwcowy może być lepsze niż majowy z powodów warunków w Tatrach. Na czerwcówkę w górach jest zdecydowane mniej śniegu niż na majówkę, co oznacza, że łatwiej będzie zrealizować plany wysokogórskie.

Ile kosztuje czerwcówka w Zakopanem?

Według portalu rezerwacyjnego Booking, przeciętna 4-osobowa rodzina może znaleźć nocleg na ten czas już za 650 zł za 3 doby, co oznacza po 55 zł za noc za osobę. Średnia cena w prywatnych kwaterach oscyluje w granicach 800-900 zł za pobyt, co oznacza 65-75 zł za osobę za noc. Z kolei nocleg w hotelach ze śniadaniem wliczony w cenę zaczyna się od 2100 zł za cały pobyt, co oznacza za osobę za dobę musimy zapłacić min. 175 zł. Najdroższa oferta jest w cenie 490 zł za osobę za noc.