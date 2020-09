Domowe przetwory. Mus z dyni. Idealny do ciast i deserów [PRZEPIS]

Mus z dyni doskonale nadaje się do ciast i deserów. Przygotowany w domu będzie doskonałą i smaczniejszą alternatywą do kupnych. Przepis na aromatyczny mus z dyni naszych Czytelników Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”.

Składniki na 6 słoiczków 200 ml

dynia 3,5 kg (2 kg po obraniu)

2 pomarańcze

2 gwiazdki anyżu

1 laska wanilii

1 łyżeczka cynamonu

3 łyżki cukru

Wykonanie

Zaczynamy od obrania dyni, wydrążenia nasion i pokrojenia jej w drobną kosteczkę. Następnie ścieramy skórkę z pomarańczy i wyciskamy z nich sok do garnka oraz wrzucamy pokrojoną dynię.

Do garnka ląduje również anyż, cukier, cynamon oraz wydrążone nasiona z laski wanilii.

Całość dusimy na średnim ogniu żeby się dynia nie przypaliła. Kiedy kawałeczki dyni zaczną się robić lekko prześwitujące (szkliste) to dynię mamy prawie gotową aczkolwiek jeszcze zostawiamy na gazie żeby się troszkę rozpadły, zwłaszcza że to w niczym nie przeszkadza, gdyż z niniejszej dyni chcemy mieć mus. Jeżeli by się tak stało że całość zbyt zgęstnieje, a cały sok odparuje to możemy podlać delikatnie wodą, ale nie za dużo żeby zamiast musu nie zrobiła się rzadka zupa.

Po ugotowaniu dyni wyciągamy gwiazdki anyżu i blendujemy ją na gładką masę. W przepisie cukru nie jest za wiele, ale chodzi o to żeby nie przesadzić ze słodkością samego musu zwłaszcza jeżeli będziemy taki mus wykorzystywać do innych przepisów, w których dodajemy osobno cukier.

Po zblendowaniu wkładamy mus do wyparzonych słoiczków (my mamy takie po 200 ml) i pasteryzujemy – wkładamy słoiki do piekarnika nagrzanego do 140 stopni na 20 minut. Po tym czasie wyciągamy z piekarnika i odstawiamy do wystudzenia.