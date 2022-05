Ogórki małosolne – przepis. Jak zrobić zalewę do ogórków małosolnych. Ogórki kiszone na sucho [PORADNIK]

Ogórki małosolne klasyczne [PRZEPIS]

Wykonanie Małe, jędrne ogórki gruntowe wymoczyć w zimnej wodzie (godzinę, dwie). Do dużego słoja dać obrane ząbki czosnku i koper. Na kilogram ogórków wychodzi 5-6 ząbków czosnku i 2-3 baldachimy kopru. Można dodać mały kawałek chrzanu, ale nie jest to konieczne w ogórkach małosolnych. W dużym garnku zagotować wodę, na litr wody dać łyżkę soli. Ciepłą zalewą zalać ogórki, obciążyć, np. talerzykiem i trzymać w ciepłym miejscy 3-4 dni. Ogórki są już ukiszone, jeżeli woda będzie mętna. Ukiszone ogórki przełożyć w zimne miejsce. Jeżeli chcemy, by ogórki szybciej się zakisiły, należy do słoja dać skórkę z razowego chleba lub trochę białego barszczu. Przepis Justyny Kalemby

Ogórki małosolne ukiszone w jeden dzień [PRZEPIS]

Ogórki małosolne kiszone w kamiennym garnku [PRZEPIS]

Ogórki małosolne inaczej, czyli kiszone na sucho [PRZEPIS]

Składniki

1 kg ogórków

4 łyżki gotowej przyprawy do kiszenia ogórków

2 łyżeczki drobnej morskiej soli

garść liści aronii, winogrona, dębu, porzeczki czarnej, chrzanu,orzecha włoskiego, wiśni, gałązka lubczyku, łodyga kopru, łodyga kopru włoskiego

torebka 3-5 l na mrożonki

Wykonanie

Ogórki wymoczyć w wodzie 12 godzin. Następnie wysuszyć i obciąć końcówki, ponieważ wtedy stracą goryczkę i wytworzy się wilgoć, która rozpuści sól.

Ogórki włożyć do torby, dodać gotową przyprawę do kiszenia ogórków oraz pozostałe składniki. Wszystko to posypać równo solą.

Szczelnie zamknąć torebkę, potrząsnąć nią, lekko ugnieść (z wyczucie, aby ją nie podziurawić).

Chodzi o to, aby sól dotarła do każdego ogórka.

Torebkę z zawartością włożyć na 8 godzin do lodówki.

Następnie trzymać ją dobę w temperaturze pokojowej.

Ogórki są gotowe! Przechowywać w lodówce.

Przepis Andrzeja Łukańko