Domowe przetwory. Sałatka z ogórków z przyprawą do grilla [PRZEPIS]

Ta sałatka to takie wspomnienia lata. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Składniki:

Etap pierwszy:

4 kg ogórków

1 szklanka soli

½ kg cebuli

7 gałązek selera

9 szklanek zimnej wody

Etap drugi:

8 szklanek gorącej wody

2 i 1/2 szklanki octu

3 i 1/2 szklanki cukru

1 przyprawa "Grill klasyczny"

1 przyprawa "Grill pikantny"

kilka ziarenek ziela angielskiego

kilka liści laurowych





Wykonanie

Etap pierwszy:

Wodę wymieszać z solą. Ogórki, cebulę pokroić w kostkę, selera posiekać. Zalać przygotowaną zalewą z soli i wody, moczyć 3 godziny i odcedzić.

Etap drugi:

Wodę z octem, cukrem i przyprawami do grilla zagotować i wlać do przygotowanych wcześniej ogórków z cebulą i selerem. Wymieszać. Na dno wyparzonych i osuszonych słoików włożyć po 2 ziarenka ziela i liść laurowy. Nakładać do słoików, zakręcić i pasteryzować 5 minut.