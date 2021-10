Dwaj młodociani koledzy z Libiąża wydrukowali sobie fałszywe banknoty i teraz czeka ich odsiadka

Obaj oskarżeni już na początku 2019 r. zdecydowali się na podrabianie pieniędzy. Pod nieobecność domowników w domu Kamila I. zeskanowali banknoty o nominale 50 zł i potem je wydrukowali. Z uwagi na fakt, że nie mieli wtedy jeszcze ukończonych 17 lat krakowski sąd w tym zakresie ich sprawę przekazał do wydziału do spraw nieletnich, a zajął się czynami przestępczymi, które obaj popełnili już nieco później, bo w grudniu 2019 r. Michał N. zeskanował i wydrukował wówczas 140 banknotów o nominale 100 zł. Połowa z nich uległa uszkodzeniu podczas przycinania, ale pozostałe nadawały się do wykorzystania.

Michał N. wsadził je do reklamówki, którą umieścił w aucie. Potem z innym kolegą Patrykiem B. urządził sobie w nocy z 5 na 6 grudnia 2019 r. rajd po Małopolsce zachodniej, by podróbki puszczać w obieg. Panowie płacili nimi na stacjach benzynowych w Radoczy, Zatorze i Wygiełzowie. Kupowali za 5-10 zł soczki i batony, a wydaną im resztę już w prawdziwych pieniądzach dzielili po równo między siebie. Wpadli 6 grudnia i w aucie Michała N. odkryto jeszcze 64 podrobione banknoty. Okazało się, że z Patrykiem B. mają jeszcze na koncie kradzieże felg z samochodów, wyrządzili wtedy szkodę na 4500 zł.