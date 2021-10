Festiwal Conrada 2021. Spotkania i debaty odbędą się wokół hasła "Natura przyszłości"

Główne pasmo tegorocznego Festiwalu Conrada odbędzie się online, a jego wydarzenia będą dostępne w kilku miejscach w sieci - na miejskiej platformie streamingowej Play Kraków, facebookowych profilach Festiwalu Conrada i Tygodnika Powszechnego, a także na kanale YouTube festiwalu.

- Natomiast towarzyszące wydarzenia temu festiwalowi i samo centrum festiwalowe będzie w Pałacu Potockich. W ramach wydarzeń towarzyszących mamy Kongres Książki, wydarzenia filmowe, wydarzenia dla dzieci oraz spotkania z debiutantami. To wszystko będzie miało miejsce tutaj i w krakowskich księgarniach - zaznacza Izabela Błaszczyk, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. - Ważnym wydarzeniem Festiwalu Conrada jest też World2Picture. To spotkanie dwóch branż - filmowej i literackiej. Przedstawiciele tych dwóch światów będą rozmawiać o tym, jak napisać książkę dobrą do adaptacji filmowej i jak napisać dobry scenariusz