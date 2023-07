Festiwal Muzyki Karola Szymanowskiego. Na początek "Kołomyjki" Bogdana Kryvopusta

- W tym roku zderzamy muzykę Szymanowskiego z kompozytorami emigracyjnymi. Skupiamy się na naszych twórcach, którzy z różnych powodów byli do emigracji zmuszeni. Zaczynamy od Fryderyka Chopina, który wyjechał z Warszawy w 1830 roku i już nigdy do ojczyzny nie powrócił. Pojawiają się kompozytorzy tacy jak Aleksander Tansman, Mieczysław Wajnberg, oraz Andrzej Panufnik i Roman Palester, którzy zostali w PRL-u objęci zakazem wykonań. Jeden koncert poświęcamy urodzonemu w Tarnopolu Karolowi Rathausowi, niezwykła jest również postać kompozytora Andrzeja Nikodemowicza, który wyemigrował w latach 70. z radzieckiego wtedy Lwowa i osiadł w Lublinie - tam komponował i wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Myślę, że program festiwalu jest bardzo bogaty w różnorakie konteksty i stanowi pewnego rodzaju opowieść – mówi Piotr Sałajczyk, pianista, pedagog Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.

Pojawi się także nawiązanie do współczesnej emigracji – spowodowanej wojną na Ukrainie. I tutaj słuchacze już w trakcie koncertu inauguracyjnego mieli okazję usłyszeć prawykonanie utworu „Kołomyjki” ukraińskiego kompozytora Bogdana Kryvopusta, który musiał wyjechać ze swojego miejsca zamieszkania, a kiedy wyjeżdżał, obok spadały rosyjskie bomby.

Utwór ten wykonała Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. Sama dyrygentka przyznała, że ta muzyka ma w sobie ruch i ten ruch jest naprawdę słyszalny. - Pasaże i takie motywy przewodnie, które przechodzą przez wszystkie trzy części, zawierają w sobie charakter, melodię i cytaty ludowe. Ale są one często tak poukrywane, że trzeba się naprawdę wysilić i i zabawić w to poszukiwania kołomyjkowe. Co jest niezwykle ciekawe, bo nie zawsze główny instrument odgrywa najważniejszą rolę w tych motywach – mówiła.