Filharmonia Krakowska będzie świętowała 80-lecie istnienia. Wciąż bez własnej siedziby

Obecny sezon Filharmonia Krakowska zakończy w najbliższy piątek oratorium Felixa Mendelssohna „Eliasz” z udziałem Orkiestry i Chóru Filharmonii pod dyrekcją jej dyrektora artystycznego Alexandra Humali. Utworem symbolicznym.

- To wołanie do naszego organizatora o budynek – wyjaśnia Mateusz Prendota, dyrektor Filharmonii Krakowskiej. - Tak jak lud w „Eliaszu” woła do boga Baala i do Jahwe o to, by po suszy spuścili deszcz, tak i my wołamy. To jest metafora. Nie tracimy nadziei i nie poddajemy się – dodaje, podkreślając, że instytucja wynajmuje obecną siedzibę za symboliczną kwotę od kurii, a także doceniając dotychczasowy wkład w tę kwestię byłego już Zarządu Województwa Małopolskiego. - Mam nadzieję, że nowy Zarząd podejmie te zobowiązania, które zostały złożone przez ustępujący Zarząd. Po 70. latach czekamy na ten deszcz z nieba.