Garbarnia Kraków. "Brązowi" przegrali w Elblągu z Olimpią. Są w coraz trudniejszej sytuacji w tabeli

W pierwszej połowie obie drużyny miały okazje do objęcia prowadzenia, ale brakowało im skuteczności w wykańczaniu ofensywnych akcji. Dla Garbarni najlepsze okazje stworzyli Wiktor Szywacz w 20 min i Michal Klec w 31 min. Ten pierwszy świetnie strzelił, ale bardzo dobrze interweniował Mateusz Dudek, a ten drugi minimalnie chybił. Gospodarze też szukali okazji do objęcia prowadzenia. W 25 min doszło do dużego zamieszania na polu karnym Garbarni, ale skończyło się tylko na strachu.

Po zmianie stron miejscowi miejscowi w końcu dopięli swego. W 51 min przeprowadzili kontratak, który celnym uderzeniem w dalszy róg bramki po prostopadłym podaniu Szymona Stanisławskiego uwieńczył Piotr Kurbiel. Pozyskany przed sezonem z GKS-u Katowice napastnik strzelił swą trzecią bramkę ligową (wszystkie uzyskał w Elblągu). W 68 min elblążanie mogli podwyższyć wynik. Michał Kałachur przejął piłkę w środku pola i zagrał do Stanisławskiego, którego strzał został zablokowany.