Grzegorz Braun i jego ludzie na występach w Krakowie. Zdjęli z Kopca Kościuszki ukraińską flagę, uszkodzili maszt. Sprawą zajęła się policja

To właśnie decyzją komitetu od ponad dwóch lat ukraińska flaga powiewała na szczycie kopca obok flagi lub flag polskich - "na znak solidarności i moralnego poparcia" dla kraju walczącego o obronę swojej niepodległości przed rosyjskim agresorem. Wisiała ponad dwa lata, ale w deszczowy wtorek 4 czerwca na Kopcu Kościuszki pojawił wraz z grupą sympatyków Grzegorz Braun.

- Kto dokonał zdjęcia flagi? To nie będzie tajemnicą, bo incydent został nagrany na wielu kamerach. Wszystkie z tych osób kupiły bilety po 24 złote za wejście na kopiec, część z nich zapłaciła kartami płatniczymi. Dane tych osób są więc znane. Doszło do zniszczenia mienia, dalsze kroki należą już do policji - mówi Leszek Cierpiałowski.