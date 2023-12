Historyczne kino akcji za 22 miliony złotych. Nagrodzony Złotymi Lwami na festiwalu w Gdyni "Kos" w kinach od 26 stycznia

W polskiej kinematografii dawno nie było filmu zrealizowanego z tak dużym rozmachem jak „Kos”. Jego budżet opiewał na ponad 22 mln zł. Zaskakujący scenariusz, imponujące zdjęcia, porywająca reżyseria, spektakularna scenografia, kostiumy idealnie wpisujące się w klimat minionej epoki, precyzyjna charakteryzacja, wykonana z dbałością o każdy detal, a także gwiazdorska obsada – tak w skrócie można scharakteryzować tę produkcję.

- „Kos” bawi się i żongluje historią. Powiedziałabym, że to film z historią w tle. Opowiada o tym, co w Polsce działo się pod koniec XVIII wieku, sporo w nim faktów dotyczących Kościuszki, ale wszystko to jest wplecione w inną opowieść. Mimo że ten film osadzony jest w polskich realiach, to dotyka wielu ważnych, uniwersalnych kwestii. Poruszony w nim został temat pańszczyzny i niewolnictwa. Traktuje on o podziałach społecznych, o równości i wolności. Zależało nam, by pobawić się konwencją. „Kos” to nie jest film biograficzny, tylko historyczne kino akcji – podkreśla Aneta Hickinbotham, producentka „Kosa”.